國安局經檔案局審定的政治檔案計有118案407卷，在蔡英文總統指示，在日前全數移轉檔案局。蔡英文總統今在臉書表示，118案407卷近9萬頁的政治檔案，已依法移轉給 「檔案局：典藏國家記憶」。政府的各個機關，就是該像這樣，同心協力推動轉型正義的工作。

總統指出，面對威權統治時期的歷史傷痛，她的態度很明確，過去的政治檔案，要盡快、盡可能攤開在陽光下，讓人民一起檢視，確保政府不會重蹈覆轍。

總統說，上個月她在228事件的紀念活動上指出，國安局配合 促進轉型正義委員會 調查而受徵集的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案外，都要在一個月內完成解密。

她說，一個月後的現在，國安局已經把118案、407卷、合計將近9萬頁的政治檔案，依法移轉給 「檔案局：典藏國家記憶」。促轉會也正加快腳步研讀檔案，要來還原威權時期的歷史真相。政府的各個機關，就是該像這樣，同心協力推動轉型正義的工作。

總統表示，依據「政治檔案條例」，相關檔案的徵集、整理、保存、開放應用，都是政府的責任。這些工作，將會努力做下去。

(中時 )