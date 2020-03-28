劉真3月22日不敵病魔離世，享年44歲，據悉當時她不知道自己有心臟瓣膜脫垂的問題，直到某次帶女兒就醫才發現有此症狀，當時醫生就警告她恐有昏迷危險，才讓她四處求醫治療，無奈最後仍跨不過生死關卡。

名嘴許聖梅在節目《震震有詞》透露，劉真過年前帶感冒的女兒去看醫生，當時女兒以為被醫生的聽診器碰到會痛，便嚎啕大哭抗拒看診，當時劉真為了安撫女兒，便請醫師示範在自己身上，卻讓醫生發現劉心臟有很大雜音，便提醒她趕緊去看醫生，也診斷出是心臟主動脈狹窄，當時醫生表示若不儘早治療，隨時都可能有昏迷危險，因此辛龍便帶著劉真四處求醫，經過各醫院審慎評估後，決定到榮總接受手術，原先以為只是個小手術，豈知最後變成天倫永隔的局面。

名嘴許聖梅透露劉真帶女兒就醫，竟意外診斷出自己罹患心臟主動脈狹窄。（影片／YouTube）

名嘴許聖梅透露劉真帶女兒就醫，竟醫外診斷出自己罹患心臟主動脈狹窄。（影片／YouTube）

稍早辛龍一襲黑裝抵達靈堂，下車後雙手合十向媒體致意，面對媒體的關心「你心情還好嗎」，他則是打破沉默剪短表示：「你們辛苦了」，隨後則前往靈堂陪愛妻走完最後一段路。

(中時電子報)