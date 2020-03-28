新冠肺炎疫情影響民眾出門意願，台北市研考會2月24日至26日進行電話民調，1141位受訪市民中，高達八成八表示會因疫情影響參加大型戶外或室內活動的意願，僅7％表示不會影響，也因此讓今年台北燈節人潮較去年減少2至3成。

電話民調也詢問台北市民公共工程建設議題，其中有六成四的市民滿意台北市公共工程建設，一成八不滿意；進一步針對不滿意者調查，在可複選、不提示選項狀況下，四成七對政策及規畫設計不滿意，四成四對工程管理不滿意，四成對道路、人行空間不滿意，經交叉分析顯示，大巨蛋、騎樓、交通標線號誌、道路等為不滿意程度較高項目。

研考會表示，該調查於今年2月24日至26日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1141人，834人拒訪，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.90個百分點以內，調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查，以性別、年齡及戶籍地作為加權變數進行樣本加權。

(中時 )