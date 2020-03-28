華為開發者大會 正式發布視覺研究計畫 12:272020/03/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為開發者大會上發布了華為視覺研究計畫。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在28日舉行的華為開發者大會上，華為諾亞方舟實驗室計算視覺首席科學家田奇發表了題為《華為計算視覺基礎研究進展暨視覺計劃發布》的演講，田奇正式發布了華為視覺研究計畫。 財聯社報導稱，這一計畫包括6個子計畫，包括數據冰山計畫、數據魔方計畫、模型摸高計畫、模型瘦身計畫、萬物預視計畫、虛實合一計畫。 (旺報 ) #視覺 #華為 #研究 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣茶葉萃取物 可抑制冠狀病毒增生 04:102020/03/25 地方新聞 應華去年EPS達1.3元 年增6倍 09:252020/03/26 財經 馬祖第二家航空公司 預計2022年進駐 21:282020/03/26 生活 劉鶴經濟報告 貨幣政策救市場 04:092020/03/27 焦點新聞 切割大陸台商 台灣經濟受傷 04:092020/03/27 論壇廣場 華為 下調2020年財務目標 04:092020/03/27 全球財經 南京小學展開 疫情防控應急演練迎開學 12:112020/03/27 兩岸 全球Q2恐大衰退 陸U型反彈 04:092020/03/28 焦點新聞 大外宣真好用 04:092020/03/28 論壇廣場 中國新視野－大陸經濟Ｖ型反彈無望 復甦將是漫漫長路 04:102020/03/28 全球財經 兩岸熱門新聞 首班車來了！武漢地鐵正式恢複營運 - 兩岸 陸駐捷使館 澄清大陸病毒快檢試劑錯誤率達80％言論 - 兩岸 美廣招外國醫生協助抗疫 陸組國家隊參加？ - 兩岸 中共政治局會議最新判斷：疫情形勢3大變化 - 兩岸 全國兩會不遠了 青海內蒙召開兩會 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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