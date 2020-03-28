在28日舉行的華為開發者大會上，華為諾亞方舟實驗室計算視覺首席科學家田奇發表了題為《華為計算視覺基礎研究進展暨視覺計劃發布》的演講，田奇正式發布了華為視覺研究計畫。

財聯社報導稱，這一計畫包括6個子計畫，包括數據冰山計畫、數據魔方計畫、模型摸高計畫、模型瘦身計畫、萬物預視計畫、虛實合一計畫。

(旺報 )