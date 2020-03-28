宜蘭縣今（28）日上午發生一起重大車禍，一輛自小客車不知何故撞上停放在路邊的大貨車，因衝擊力大，車輛嚴重扭曲變形，自小客車內的兩人也受困其中，雖經宜蘭縣政府消防局派遣救難人員緊急前往搶救，但這起車禍仍不幸造成3人送到醫院前已失去生命跡象（OHCA）。

28日上午宜蘭縣政府消防局勤指中心接獲報案，指五結鄉五濱路發生嚴重車禍，現場還有人員受困在車內，勤指中心立即派遣五結、羅東、冬山及馬賽分隊出動人車前往救援。

救難人員抵達現場後發現，事故原因疑似是自小客車自撞停放在路邊的大貨車，車禍造成大貨車旁一名男性受到重傷意識模糊，自小客車車內則有2人受困，傷勢嚴重。

救難人員緊急將自小客車內2人救出，連同大客車旁傷者分送羅東聖母及博愛醫院救治，但因3人傷勢相當嚴重，在送到醫院之前都已失去生命跡象；至於事故發生的原因，則有待警方進一步調查釐清。

(中時 )