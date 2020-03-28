適度有氧運動可維持良好的心肺耐力，而肺氣足則可確保人體足夠的氧氣供應，做好最外層的第一道防線。（達志影像/shutterstock)

新冠肺炎疫情持續於世界各地傳出確診病例，相較於SARS，新冠肺炎具高傳染力但低致死率，根據世界衛生組織估計確診案例中，3%為重症病患、15%發生喘的徵兆，但高達82%為輕症患者；台灣感染科醫師也指出，從輕症轉重症的關鍵，並非病毒量太多，往往是失調的免疫力。

免疫力的高低因人而異，當免疫力過強，則易產生自體免疫疾病，最常聽聞的是紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎等，常好發於20～40歲青壯年；免疫力低，則代表身體較難對抗外來病原，容易感冒且對傳染性疾病較難防禦，高風險族群為5歲以下嬰幼兒、65歲以上老年人與慢性疾病患者。而對於免疫力調控，中醫師陳麒文從中醫學的角度來看，即是人體正氣強度足夠，外邪難以進入人體造成感染，所以個人免疫力的平衡即為重要因素。

陳麒文指出，人體在抵抗力不足狀況下，可能受外邪所攻而產生較嚴重的病痛，故免疫力不足將提升病毒侵擾身體的可能性。而一般人習慣以蔘類食材作為溫補的首選，包含有西洋蔘、黨蔘、粉光蔘、高麗蔘等，調理人體重要的免疫細胞。

然而，除蔘可調理身體全方位保護力，陳麒文分享，薑味辛性溫，可入肺、胃、脾經，達到溫裡祛寒的效果，常作為暖胃使用，在民間亦有「冬有生薑，不怕風霜」的溫補說法；另外，生薑還具有促進新陳代謝的效果，可調理人體的發炎症狀，作為日常調理茶飲。

面對疫情持續，陳麒文建議，可透過3種方式，做好平時免疫力的調理：

第一、生活作息要規律：規律的生活作息與睡眠，有助於維持健康。按照中醫學「肝之餘氣，洩於明膽，聚而成精。」子時（23:00至1:00）膽經旺，正值負責身體代謝的肝臟修護，故建議於此時入睡，能有效調理身體機能。

第二、有氧運動須適度：適度有氧運動可維持良好的心肺耐力，而肺氣足，則可確保人體足夠的氧氣供應，做好最外層的第一道防線。

第三、營養攝取重均衡：透過日常飲食均衡，可提供自身足夠的營養、熱量與身體細胞組織生長所需的養分，維持身體機能的運作，進而降低生病的機率，也可選用含有補氣與調節免疫力的中藥材泡茶湯飲用。

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(中時電子報)