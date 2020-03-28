新竹林管處推動林下經濟，請來專業菇農教導蓬萊村民如何種植段木香菇。〔新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真〕

新竹林管處推動林下經濟，請來專業菇農教導蓬萊村民如何種植段木香菇，蓬萊國小學童也到場學習。〔新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真〕

林務局新竹林管處為了推廣林下經濟政策，日前在南庄蓬萊村開辦「段木香菇培養技術進階班」，邀請專業段木菇農，現場傳授村民栽培技術，除了有興趣投入的部落居民到場參與授課外，還有蓬萊國小學生參與，學習祖先傳統生產食物的方法。

新竹林管處為了與南庄鄉原住民和解，特別輔推廣村民發展林下經濟，先前已全力推動林下養蜂活動，獲得原民們熱烈迴響，林管處因而再推出林下種植段木香菇，以讓原民有更多經濟發展空間。

竹管處表示，在森林冠層底下栽培段木香菇，有別於太空包養在控溫、控濕的環境中，除了菇農需要密切觀察天候、氣溫濕度變化，適時微調栽培環境與照顧方式外，還要防範松鼠、獼猴等「不速之客」提前採收。

林管處對這次課程，也特別針對過往族人間口耳相傳的栽培經驗，提供科學化的合理解釋，例如為什麼養菇場域不能連年栽種？吃過橘子的人不能來種香菇？經過專家的釋疑，讓參與的族人恍然大悟，更有信心樂當森林採菇人，迫不及待在祖先留傳下來的山林裡，重拾過往的生活經驗，開創經濟新契機。

在這次習課中，除了有興趣參與的村民外，還有蓬萊國小學童們，帶隊老師也藉此機會介紹段木香菇也是原住民祖先傳統生產食物的方式之一，特別讓小朋友們來認識這項祖傳的技術。

(中時 )