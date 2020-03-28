和碩27日召開線上法人說明會公布去年財報，全年稅後純益193.18億元，年增73.8％，每股純益（EPS）7.4元，創下近3年新高，每股擬配4.5元現金股利。

和碩執行長廖賜政表示，去年整體受惠手機等各產品線旺季需求、加上業外處分立訊股票帶動營收表現。海外布局方面，印尼巴淡島工廠去年第1季已開出產能，以網通及物聯網產品為主，很好好的據點並具有競爭力。今年也選定越南新產線布局，明年上半年可望投產，由於越南當地已有電子業設廠經驗，加上搭配越南年輕勞工，將比印尼廠更適合大量生產。

去年第4季營收4180.12億元，季增17.82％、年減10.27％；毛利率3.59％，季減0.16個百分點、年增0.99個百分點；營益率1.75%，季減0.01個百分點、年增0.76個百分點；稅後純益82.25億元，季增30.62%、年增 151.38%，每股純益3.15元。

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(中時電子報)