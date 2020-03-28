行政院長蘇貞昌（右二）表示，滯留武漢的同胞，回台一定是要類包機方式，讓飛機上旅客安全，回國後也讓2300萬同胞的安全獲保障。（盧金足攝）

行政院長蘇貞昌說，國人期待酒精消毒的產品，今天特別到酒廠加油打氣，讓國人同胞知道我們準備了不少。（盧金足攝）

行政院長蘇貞昌表示，幫助國人返台政府一定會盡力去做，現在疫情變化情勢險峻，所以政府要從方方面面來守好防疫的各個點。（盧金足攝）

行政院長蘇貞昌28日到台中酒廠慰勞工作人員的辛苦後受訪表示，對大陸武漢將啟封，在武漢的國人同胞若能出關，因為台灣還留有5個機場往來，所以依疾管署防疫中心專家會議結論，回台一定是要類包機方式，即那一天、那一班班，進行完善的檢疫，讓飛機上旅客安全，回國後也讓2300萬同胞的安全獲得保障。

蘇揆強調，對於滯留武漢同胞的回國，政府用盡心力，第一趟的包機卻因為中國的變化，過程發生好多問題，甚至不在名單上的人也塞進來，「而且還是確診的病例，讓我們的防疫差點破口，防疫人員負擔很重」。

他說，第二趟我們仍依蔡英文總統的指示，堅持弱勢優先

、防疫優先、量力而為，第二趟包機在經歷一波三折後，最後也終於成行，現在所有強制檢疫、隔離的回台同胞，已經都安全出關。

蘇貞昌表示，目前聽中國宣布武漢也要啟封，在武漢的國人出關的話，因為我們還留有五個機場往來，認為應該依疾管署防疫中心專家會議的結論，回來的一定是要類包機方式

；但看起來好像中國方面又開始有動作不斷，又有種種的作法。

「中國對於滯留武漢同胞回國的事情，實在是讓我們覺得應該多一點防疫，多一點讓國人同胞順利，少一點政治會比較好」蘇貞昌表示，幫助國人返台政府一定會盡力去做，現在疫情變化情勢險峻，所以政府要從方方面面來守好防疫的各個點。

防疫時期，很多產業都投入國家隊一起防疫，蘇貞昌說，酒精消毒也是國人同胞都期待，也是應該做的事，今天特別到酒廠加油打氣，讓國人同胞知道我們準備了不少，另一方面也慰勞工作人員的辛苦，給大家加油。

今天與蘇揆一起到台中酒廠的包括財政部長蘇建榮、農委會主委陳吉仲、行政院秘書長李孟諺、菸酒公司董事長丁彥哲、農糧署長、立委張廖萬堅、何欣純、陳柏惟等人。

(中時 )