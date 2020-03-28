推廣幼兒園及托嬰中心透過室內空氣品質監測設施即時監控，搭配全熱交換器、新風系統或空氣清淨機等改善設施，給予幼童一個空氣清新的教育環境，苗栗縣環保局推動補助設置二氧化碳及細懸浮微粒連續自動監測設施，及空氣品質改善設施，希望各單踴躍申請。

環保局指出，根據「苗栗縣室內空氣品質連續自動監測設施及改善補助計畫」，單一場所補助金額最高達3萬元，總補助金額為45萬元，申請補助者，須併申請自主管理認證標章，以達雙重效益，並即日開放申請，額滿為止！

環保局表示，各項補助設施限申請一台，連續自動監測設施規格，須符合計畫規定，空氣品質改善設施包括新風系統、全熱式交換器、空氣清淨設備、抽排風設備等，申請單位可依自身場域需求擇一。

另外，建議幼兒園及托嬰中心申請3級自主管理標章，門檻較低，容易取得，申請單位應先詳細閱讀補助計畫及自主管理標章申請規定，避免申請文件缺漏或不符規定。

苗栗縣政府環境保護局局長陳華盛表示，為讓申請單位有機會取得標章並更進一步瞭解補助計畫，環保局將於3月31日上午9時環保局4樓禮堂舉辦自主管理標章說明會」，歡迎轄內幼兒園及托嬰中心前來參與。

(中時 )