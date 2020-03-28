新冠肺炎疫情衝擊，無團可出的導遊放起無薪假，只好參加勞動部安排的充電課程、領取時薪補貼，北市議員張斯綱認為，讓導遊上觀光景點導覽沒有幫助，北市府應主動協助開設課程讓導遊學習新技藝，或安排導遊投入社區防疫工作，以工代賑，有效運用人力。

張斯綱指出，近日接到許多導遊陳情，放無薪假期間中央政府雖然安排充電課程，但多半是國內景點介紹，對於導遊工作實在幫助不大，還因為上課地點少，徒增奔波困擾。

張斯綱說，與其只是為了耗時間、補時數，不如真的讓導遊們學習新的技藝，北市府應主動邀集台北市各個旅遊相關公會、協會，共同研商，由市府的職訓單位針對他們推出第二專長訓練安排，規畫不管是導遊領隊還是旅遊業從業人員都可以參與的電商經營、烹飪廚藝等等課程，確實達到充電目的及效益。

張斯綱也建議，最近快速上漲的居家檢疫人數讓里長、里幹事不甚負荷，與其做表面的補貼，不如實際以工代賑，將導遊納入居家檢疫工作人員，協助里辦公室進行居家檢疫者的聯繫或物資運送，將人力做有效率的規畫。

(中時 )