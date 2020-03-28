全台新冠肺炎累計確診人數已達267例，其中，彰化縣再新增1男1女自英國、歐洲返台的20多歲留學生確診，其中男學生的4名家人已採檢並居家隔離，女學生返台後未與家人接觸，無接觸史；彰化縣累計已有12人確診，已達橘色警示，瀕臨紅色警示邊緣。

根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例及境外移入病例地理分布圖顯示，今日上午更新後彰化縣累計確診案例維持在12例，為橘色警示，未來幾天若再增加確診人數，就將呈現跟台中市一樣的紅色警示。

衛生局長葉彥伯表示，彰化縣第11案為全國案236，20多歲的歐洲女留學生，但19日返台後因無症狀，並未在機場直接採檢，直到23日出現輕微發燒與腹瀉症狀，經衛生局追蹤關懷時協助就醫採檢後由中央公布確診。

根據了解，這名女學生並非設籍在彰化縣，卻選擇在彰化縣境內家屬親友的獨棟房屋，獨自1人居家檢疫，其家人每天都會從外縣市前來送餐，所在地警所、里長也都保持聯繫。

另外，彰化縣第12例為案242、20多歲英國男留學生，17日人在英國時就有流鼻水症狀，23日返台在機場採檢後，返家居家檢疫，24日又有咳嗽症狀，25日檢驗結果出爐呈陽性確診，已通知住院治療並由中央公布。與男學生同住家屬4人以完成採檢並居家隔離。

葉彥伯強調，系統地理分布以不同顏色作為分類區隔，並非警戒，而大量自歐美返台入境的留學生，確診人數持續增加也是在意料之中，且接觸史與防疫作為都很確實，民眾無須恐慌。

(中時 )