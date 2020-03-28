44歲「國標女王」劉真22日病逝台北榮總，追思靈堂設在龍巖會館，曾國城和聶雲28日上午11點40分步出靈堂，曾國城表示安慰是一定會有的，在他眼裡辛龍消瘦許多，「很不真實啦！不太相信一切是真的。」曾國城能明白辛龍這段日子睡不好是必然了，此時此刻，如此悲痛的狀態很難平復，曾國城感慨：「辛龍真的太愛劉真了，他所表現出來的捨不得，一般人很難想像。」靈堂佈置有劉真穿著黑色舞衣的遺照，還有許多點點滴滴，「我都覺得劉真好像沒走，哎！實在是很難接受這個事實，希望辛龍趕快站起來，不要受到打擊。」

聶雲赴靈堂哀悼。（攝影／盧禕祺）

曾國城赴靈堂哀悼。（攝影／盧禕祺）

曾國城與聶雲面容哀戚。（攝影／盧禕祺）

聶雲則說辛龍是個很堅強的人，這段日子也辛苦他了，「劉真是個幸運的人，能夠有辛龍這般愛他的老公，一路陪她到最後。」聶雲則是安慰辛龍：「有時候人生命的長度不是我們能控制，但生命的內容盡量活得精彩。」聶雲讚嘆，劉真的才華讓她在世時精彩，其他人的生命也因她精彩。聶雲回憶起劉真過去教導舞蹈時，「我應該是她最笨的學生之一，劉真每次都好氣又好笑。」聶雲表示會永遠記得劉真可愛的一面，而辛龍下一個階段也會有更重要的責任，「我相信他會依照劉真的意思，把女兒照顧好，這是辛龍最偉大的地方。」聶雲為兄弟辛龍心疼、不忍經歷這生離死別的傷痛，「辛龍真的很棒，為他加油。」

(中時 )