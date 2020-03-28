新冠肺炎蔓延全球 柯文哲：未來1周是關鍵 12:402020/03/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。（葉書宏攝） 新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。柯文哲強調，未來1周是疫情發展的關鍵。 柯文哲表示，疫情每天在變化、瞬息萬變，與中央並非久久開一次會，私底下也很常互動，有問題就電話連絡，台灣至今做得還不錯。 (中時 ) #柯文哲 #肺炎 #疫情 #新冠肺炎 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 H＆M將生產個人防護設備 供醫院對抗新冠肺炎 13:432020/03/24 時尚 德國新冠肺炎死亡患者平均年齡82歲 14:102020/03/24 國際 史上最大！美參議院通過2兆美元紓困案 11:382020/03/26 國際 《國際社會》為宣布緊急狀態作準備？傳日本將設立新冠疫情總部 11:422020/03/26 財經 梅西拒絕大減薪 卻捐3000萬防疫 12:072020/03/26 體育 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 防疫優先 男女足聯賽下月閉門開踢 19:592020/03/26 體育 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 不減薪就滾 足球隊為疫砍9人 17:542020/03/27 體育 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 政治熱門新聞 罷韓還要繼續嗎？這個民調竟高到嚇人 - 政治 為這件事 段宜康向馬英九表達「最高歉意」 - 政治 罷韓邁向第三階段 王世堅竟送韓國瑜8字 - 政治 民調驚人 網：2022台北市長應該就他了 - 政治 蘇揆怒批內政部「三次改口」 疫情嚴峻為什麼要來亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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