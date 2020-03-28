新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。（葉書宏攝）

新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。柯文哲強調，未來1周是疫情發展的關鍵。

柯文哲表示，疫情每天在變化、瞬息萬變，與中央並非久久開一次會，私底下也很常互動，有問題就電話連絡，台灣至今做得還不錯。

(中時 )