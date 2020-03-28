蔡英文總統今天在臉書發文表示，國安局已配合她的指示將政治檔案移交給檔案局，隨後促轉會也在臉書發文對國安局表達謝意。

上個月，蔡英文在228事件的紀念活動上指出：國安局配合 促進轉型正義委員會 調查而受徵集的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案外，都要在一個月內完成解密。

今天蔡英文指出，一個月後的現在，國安局已經把118案、407卷、合計將近9萬頁的政治檔案，依法移轉給 檔案局：典藏國家記憶。促轉會也正加快腳步研讀檔案，要來還原威權時期的歷史真相。政府的各個機關，就是該像這樣，同心協力推動轉型正義的工作。依據「政治檔案條例」，相關檔案的徵集、整理、保存、開放應用，都是政府的責任。這些工作，我們將會努力做下去。

隨後促轉會也表示，為執行促轉條例任務，本會過去一年多來積極與各機關協調，加速政治檔案的解降密以及檔案移轉，各機關雖有不同的傳統與任務，但經持續溝通，加上總統府、行政院、立委等各方協力與關心下，總算達成階段性成果。

促轉會在此也特別感謝國安局與檔案局全力支持政治檔案的解密與移轉作業，讓這近9萬頁的檔案得經整理後，未來開放社會應用。後續，本會也將持續透過研析檔案、輔以相關調查，以期還原歷史真相。

(中時 )