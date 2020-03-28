台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。（葉書宏攝）

新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。關於外傳民眾黨要撤換陳時中，柯文哲回應，「我哪有講！」

媒體提問柯文哲活動現場似乎與陳時中零互動，柯文哲以夫妻相處為例，沒有每天一定要講一堆事情，「都很熟了！」媒體不要挑撥離間。關於外傳民眾黨要撤換陳時中，柯文哲表示，自己有去確認，也沒有撤換的意思，雙方只是意見不同。

(中時 )