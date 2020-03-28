民眾黨撤換陳時中？柯文哲：「我哪有講！」 12:472020/03/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。（葉書宏攝） 新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。關於外傳民眾黨要撤換陳時中，柯文哲回應，「我哪有講！」 媒體提問柯文哲活動現場似乎與陳時中零互動，柯文哲以夫妻相處為例，沒有每天一定要講一堆事情，「都很熟了！」媒體不要挑撥離間。關於外傳民眾黨要撤換陳時中，柯文哲表示，自己有去確認，也沒有撤換的意思，雙方只是意見不同。 (中時 ) #柯文哲 #民眾黨 #撤換 #肺炎 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 IOC： 東京奧運確定延期 恐將成為首次奇數年奧運 03:562020/03/24 國際 義大利新增數字稍降 高層盼高峰期已過 04:292020/03/24 國際 英國祭出超嚴格防疫禁令 只有四個理由可以出門 違者重罰 05:222020/03/24 國際 隱瞞出國史！台鐵員工爽玩杜拜 出現症狀才承認…1日接觸50人 07:392020/03/24 生活 網美秘境變「菜市場」恐成防疫地雷 11:482020/03/24 生活 北京：明起所有入境者 強制隔離觀察與核酸檢測 10:292020/03/24 兩岸 WTO：大陸以外新冠肺炎確診病例達251329例 12:092020/03/24 國際 《紓困條例》滿月檢討 賴香伶籲：拜託積極動起來 14:042020/03/25 政治 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 政治熱門新聞 罷韓還要繼續嗎？這個民調竟高到嚇人 - 政治 為這件事 段宜康向馬英九表達「最高歉意」 - 政治 民調驚人 網：2022台北市長應該就他了 - 政治 罷韓邁向第三階段 王世堅竟送韓國瑜8字 - 政治 蘇揆怒批內政部「三次改口」 疫情嚴峻為什麼要來亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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