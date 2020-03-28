新冠肺炎疫情席捲全球，金門外島防疫再升級，縣府3月30日起實施出入管制，包括員工和洽公民眾均需配合體溫量測。（李金生攝）

金門外島防疫再升級，縣府3月30日起實施出入管制，包括員工和洽公民眾均需配合體溫量測。（李金生攝）

金門訂定建構複式防疫網的大戰略，縣府加強防疫管制，守護員工和洽公民眾的健康。（李金生攝）

新冠肺炎疫情席捲全球，金門外島防疫再升級，縣府3月30日起實施出入管制，包括員工和洽公民眾均需配合體溫量測。當地〈太武之春〉電台董事長丁小東今（28）日上午捐贈額溫槍1批，進一步強化防疫整備能量，由觀光處處長丁健剛代表接受。

丁健剛表示，這批防疫生力軍的來到，有助於提升地區防疫戰力，可減少縣府各單位和洽公民眾等候量測體溫的時間，有效紓解排隊的人流壓力，讓整體防疫工作更能有條不紊的進行，將盡快轉由行政處統一調度運用。

縣府也特別呼籲，額溫超過37.5度者，必需儘速就醫，並留在家中休息、不要去上班上課，愛護自己也保護別人，共同為防疫工作盡一分心力。

丁小東也說明，清明節即將來到，旅台鄉親陸續返鄉掃墓和祭祖，其中又以新北一帶最多，在目前金門仍「零」確診的情況下，縣府訂定將病毒阻絕於境外的大戰略，全島軍民也都全力配合，期待這批額溫槍能在建構複式防疫網上，起到強化抗疫能量的作用。

丁小東並表示，目前各種防疫資材均不易取得，這批額溫槍是他委託朋友代購，訂貨1個多月才交貨，也因貨源十分有限，無法再多訂一些，希望能為守護鄉親健康盡到一點心力，與大家攜手平安度過難關。

(中時 )