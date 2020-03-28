刑事警察局偵查第六大隊第三隊隊長葉明鐘表示，台越合作打擊犯罪。防疫治安無假期。（盧金足攝）

何姓主嫌抵桃園際機場，警方立即準備護目鏡、口罩、手套及乾洗手等清潔、防疫用品供何嫌（右二）及勤務人員使用。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

去年11月3日在台中市南區發生的一起槍擊案，開槍的何姓主嫌隔日出境逃往越南藏匿，25日由越南警方在胡志明市查獲，因應疫情關係，先在當地醫院檢測新冠肺炎，結果為陰性，何姓主嫌到台灣後，專案小組穿上防護衣、護目鏡全副武裝，還使用遠端偵訊室，由檢察官進行遠端偵訊，防疫不敢大意。

去年11月3日晚上10時許，被害人吳姓、曾姓及屈姓等3人在台中市南區，與37歲何姓主嫌有百萬元賭債糾紛，何姓主嫌與其他3人同夥持槍射擊，造成曾姓男子右大腿被子彈貫穿，另兩名友手部則被槍托打傷，3人送醫救治後無生命危險。

案發後刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊與台中市警察局第三分局共組專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦全力緝凶，去年11月7日起陸續查獲邱姓、黃姓與高姓3名犯嫌到案，何姓主嫌則畏罪於案發隔日下午出境逃往越南胡志明市藏匿，台中地檢署去年12月31日發布通緝，專案小組即由國際刑警科駐越南聯絡官協助查緝何嫌。

刑事警察局偵查第六大隊第三隊隊長葉明鐘表示，何姓主嫌遭發布通緝，護照被註銷，越南警方在越南胡志明市舊城區查獲何姓主嫌到案，查獲時先帶至越南當地醫院進行新冠肺炎檢 測，結果為陰性，立即安排返台行程，並準備護目鏡、口罩、手套及乾洗手等清潔、防疫用品供何嫌及勤務人員使用。

何姓主嫌入境後，專案小組準備押解的防疫專車及防護裝備，包括含護目鏡、口罩、手套及防護衣等，確保全程防疫安全，並使用遠端偵訊室，由檢察官進行遠端偵訊。

疫情當前，7名到機場抓人的員警，隨後也進行自主健康管理，每天量測體溫，自我保護，也保護別人。

警方強調，新冠肺炎疫情防治為全民當前重點工作，警政署全力配合政府各部門防疫政策外，防疫期間治安維護沒有鬆懈，這次跨國順利逮捕何嫌並遣送回台，台越合作打擊犯罪。防疫治安無假期。

(中時 )