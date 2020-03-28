黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

新冠肺炎疫情在全球延燒，英國近日出現在一天內死亡人數攀升破百人，影后鮑起靜最近到當地照顧女兒，發現女兒發燒，醫院卻以「非緊密接觸者」為由，拒絕讓她入院，鮑起靜氣的飆粗口。藝人黃安見此，則發文虧說：「糗了吧」。

港媒報導指出，鮑起靜最近拍完網劇後就到英國探視愛女，她先在家中隔離14天，未料愛女這段期間低燒不退，但醫院不收，稱她並非「緊密接觸者」就打發回家休養，幸好最後順利退燒，但鮑起靜仍十分憤怒，發文咒罵說：「那麽多人崇拜的大英帝國！請你不要這麼廢啦！到一個點了！救救你的人民！」又回答朋友說：「要你自生自滅呀！搞什麼X政府！」

對此，黃安發文說：「去年反送中暴動時，多少香港廢青視英國為祖國，各種不要臉的跪舔，如今呢？人家根本不認你，糗了吧？」大陸網友也回他：「經過這次事件，大家會看清楚很多事」、「她們既沒參與政治又沒叛國，還是希望她女兒在英國能平安」、「王儲和首相都感染了」、「鮑姐一家是愛國的」。

(中時電子報)