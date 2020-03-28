Super Junior成員神童近來他積極瘦身，狠甩30公斤肥肉，瞬間變身花美男代表，不僅粉絲驚呼「太勵志了」，就連神童本人也俏皮地發文寫下「我減肥成功了！免疫力也變好了！變得非常健康！但是......真正很可怕的是......這張照片裡的人，真的是我嗎？」瘦到連自己都認不得。神童毅力驚人，智力也不容小覷，在密室逃脫實境秀《大逃出》中屢屢展現超高IQ與邏輯力，一次又一次地帶領兄弟成功逃出密室，是主持群中的「Ace」級金腦袋。

神童在剛演出《大逃出》時，還是圓滾滾的體型。（圖／中天提供）

韓國史上最大型的密室逃脫實境秀《大逃出》，節目集結知名主持人姜虎東、天團Super Junior成員神童、偶像男團Block B成員P.O、歌手金鍾旼、格鬥選手金東炫、演員柳炳宰等，六個性格迥異的大男人結伴進入超大密室，齊心破解線索、抓出蛛絲馬跡，協力「逃出」各種恐怖、詭譎、驚悚的暗黑密室。

《大逃出》主持群必須結伴進入密室，齊心破解線索。（圖／中天提供）

《大逃出》砸下重金打造各種獨立密室，還將不同密室之間神祕串聯，一個個都是超乎想像的關卡設計，例如破解謎題之後，地板驟然下降，瞬間進入到另一個空間；又或者，看似明顯易見的大門其實並非出口，房間角落的狹窄小窗才是真正「答案」等，都讓參與其中的藝人、以及收看節目的觀眾朋友忍不住驚呼出聲。《大逃出》明（29）起每周日晚間8點於中天綜合台36頻道播出。

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(中時電子報)