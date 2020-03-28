台劇《想見你》讓男主角許光漢徹底爆紅，他在劇中減齡11歲，完美詮釋稚氣暖男「李子維」，自然不做作的演技讓人難以相信他即將邁入30歲，許光漢透露：「對演員來說『觀察』很重要，在《想見你》拍攝期間為了觀察高中生的談吐、嬉鬧狀態，我總是在許多高中門口前徘徊，也嘗試找回高中記憶。」他表示演員也會有職業病，「總是習慣以第三者角度觀察生活周遭的人事物，反而忽略自己的真實感受、忽略體驗自己當下的情緒起伏。」希望能找到工作與生活中的平衡。

許光漢的星路並非一路順遂，也曾收入不穩、到處打工，在演藝圈載浮載沉好多年，當被問及那段時間是怎麼熬過來的？他說：「全靠『衝動』，憑著自己還年輕的動力，走到現在。」他自認熱愛自由、不喜歡受到拘束，所以並不適合朝九晚五的辦公室工作，如果有天不當演員，會選擇自己開店當老闆，或是當自由工作者。

許光漢在《想見你》減齡11歲詮釋高中生。

許光漢有副低沉磁性的好嗓音，唱起歌來讓粉絲們呼「耳朵懷孕了！」關於這一點，許光漢表示：「媽媽和姊姊都很愛唱歌，從小耳濡目染，讓我也漸漸愛上唱歌。」那麼未來可有機會走向歌壇？他害羞地說：「我不會將自己設限，不管是當歌手，還是電影、電視劇，甚至是舞台劇，如果有機會一定會全力以赴去做，但是隔行如隔山，要先把自己的本分做好，再做其他事情。」《想見你》每周六日晚間10點至12點於中天娛樂台播出。

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(中時電子報)