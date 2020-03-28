新北市今召開新冠肺炎第32次應變會議，市長侯友宜會中裁示，原訂4、5月登場的新北市高國中小、幼兒園教師及契約進用人員甄選初複試，考量部分考生仍在居家隔離、居家檢疫或自主健康管理中，決議全部延期至6月下旬至7月間辦理，考試期程將公告於新北市教師甄選聯合系統。

侯友宜今上午主持第32次應變會議，針對感染高風險民營場所稽查、考選活動延期舉辦、防疫志工招募、落實照護機構防疫作業等做出多項裁示，他強調，新北市居家檢疫數目龐大，務必全面備戰，不可掉以輕心。

侯友宜表示，本週全國每日確診個案以2位數增加，截至昨日止，新北市居家檢疫人數達11423人，呼籲民眾不要趴趴走，保護自己也保護他人。侯友宜也指示持續招募防疫志工，提供完善的防疫教育訓練，進一步協助電話關懷、物資整備、相關文書處理等。

此外，經發局昨召集百貨、賣場、商圈、夜市等近70位業者研擬防疫對策，經發局稽查統計，9成店家於入口處提供消毒用品，定期進行消毒，5至6成商家有張貼防疫宣導並要求員工配戴口罩，經發局除了持續督導，也期許業者做好人流控管、動線分流，建立異常應變及通報機制。

(中時 )