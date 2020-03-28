桃園市19歲劉姓男子，28日凌晨走路前往網咖上班途中，遭34歲蘇姓熟客持水果刀刺向心臟，一路呼救至大馬路上，最後重傷倒臥路旁，緊急送醫後仍不治身亡，劉男家屬接獲噩耗傷心欲絕，阿嬤悲痛：「他很乖很安靜，平時就是上班回家而已」，胞姊傷心：「希望討回公道，不要廢除死刑」。

蘇男27日晚上11點在網咖附近徘徊，路人見他喃喃自語、身體不時顫抖，還四處向人開口借錢，一開始以為是普通的遊民未做理會，想不到會發生殺人案。死者被刺後，流著血一路想走回家中求救，仍不支倒地躺在血泊中，送醫後仍傷重不治。

警方表示，蘇男無業平日遊手好閒流連於網咖，疑似缺錢花用，持刀埋伏於路旁，見準備上班的劉男經過，上前持刀脅迫劉男交出財物，但劉男掙扎抵抗，兩人在扭打過程中，蘇嫌持刀刺向劉男胸口，劉男掙脫後逃離現場，但仍因失血過多，體力不支倒臥於路旁。

劉男阿嬤得知噩耗哭說，這個孫子真的很乖很聽話，姐弟都是她一手帶大，這個小孫子最黏她，平常很少出門，不是去上班就是在家打電動，沒想到會突然發生這樣的事情。死者爸爸也一直哭，無法接受。

姊姊難過表示，她與弟弟都在網咖上班，弟弟原本凌晨要接大夜班，不過時間到人卻未出現上班，驚覺有異便出店外找人，卻看到弟弟躺臥在地上，「當時弟弟臉的膚色都變了，疑似是在小巷子被刺傷後，自行跑到大馬路上才被發現，不過已重傷倒地，到院前無生命跡象。」

還說， 死亡診斷證明書寫，弟弟右手指有撕裂傷，可能過程中跟凶嫌有拉扯才受傷，弟弟平時很孝順很乖，也從來沒有跟家裡拿過錢，沒想到在上班途中，竟然遇到凶嫌隨機殺人，還直接刺向心臟，希望不要廢除死刑，還給弟弟一個公道。

(中時電子報)