新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。電視台記者詢問陳時中口罩戴反又重複使用，柯則替陳時中緩頰「問一些比較有水準的題目！」

記者詢問陳時中抵達現場時口罩戴反，隨後又將口罩翻過來繼續使用，柯文哲先訝異說「反過來繼續戴！」隨後反問記者「這什麼題目！」

柯文哲說，記者問了一個自己不會犯的錯誤不知道如何回答，另外，他也替陳時中緩頰要記者「問一些比較有水準的題目！」

(中時 )