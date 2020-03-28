陳時中口罩重複使用 柯要記者問有水準的題目 13:182020/03/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。電視台記者詢問陳時中口罩戴反又重複使用，柯則替陳時中緩頰「問一些比較有水準的題目！」 記者詢問陳時中抵達現場時口罩戴反，隨後又將口罩翻過來繼續使用，柯文哲先訝異說「反過來繼續戴！」隨後反問記者「這什麼題目！」 柯文哲說，記者問了一個自己不會犯的錯誤不知道如何回答，另外，他也替陳時中緩頰要記者「問一些比較有水準的題目！」 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #新北市 #陳時中 #侯友宜 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 提議換陳時中遭出征 陳學聖回嗆：難道他是神主牌？ 15:212020/03/24 政治 2個月沒休息 陳時中1句話回應超盡責 17:102020/03/24 生活 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 陳學聖提議換掉陳時中 他曝背後「可怕陰謀論」 09:462020/03/25 政治 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 陳時中厲害在哪？網推5「定心丸」特質 08:082020/03/26 政治 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 政治熱門新聞 罷韓還要繼續嗎？這個民調竟高到嚇人 - 政治 高雄路平又引話題 高雄里長：這就是韓市長的中華路！ - 政治 民調驚人 網：2022台北市長應該就他了 - 政治 為這件事 段宜康向馬英九表達「最高歉意」 - 政治 罷韓邁向第三階段 王世堅竟送韓國瑜8字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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