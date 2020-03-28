新北市農業局攜手漁二代一同呼籲更多青年返鄉經營漁業養殖。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市農業局攜手漁二代一同呼籲更多青年返鄉經營漁業養殖。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

是什麼味道讓藝人都難以忘懷！新北市澳底漁港正停著一艘新船「大鼻子號漁船」，這是貢寮漁二代蔡家源新建下水的漁船，綽號大鼻哥的蔡家源出生於新北市貢寮區美灩山漁村，是位跨足養殖及捕撈漁業的青年漁民，同為貢寮出生的藝人蔡昌憲也於28日應邀返鄉與漁二代們一同推薦貢寮美景、美食。

新北市農業局指出，漁二代蔡家源的父輩是新北市貢寮鮑養殖業者，他從小就追隨父親的腳步到養殖池幫忙養九孔，離開家鄉出外求學，到了假日也一定回家幫忙，因此對貢寮鮑養殖相當熟悉，完成學業後就毅然返鄉接手家裡的養殖事業，也因個人興趣愛好，在多年前開始隨船出海釣魚，更在今年三月實現了自己的願望，擁有專屬的大鼻子號漁船，期望接下來的出航都是滿載而歸。

蔡家源表示，在民國92年貢寮鮑發生疫病造成產業蕭條，許多養殖戶頓時沒了生計，他也只好轉行從事水電工作，所幸在新北市政府、貢寮區漁會和養殖戶們的共同努下，貢寮鮑產業逐漸復甦，他又開始養殖貢寮鮑，並藉由通過產銷履歷驗證及使用生產追溯條碼來增強消費者對自家產品的信心，同時他與連鎖量販店合作並自行在網路上行銷，以多元行銷模式創造更大的利潤。

另外，蔡家源覺得現在願意返鄉從事漁業的青年仍然不夠多，主要還是老一輩們在做，但是他也觀察到，在產官學共同努力下，貢寮鮑養殖是能永續經營的行業，因此，他想鼓勵願意返鄉的漁二代及青年一起投入這個產業，讓這個在地品牌能持續發光發熱。

新北市農業局長李玟表示，貢寮鮑養殖產業是本市重要養殖產業，市府自103年起就投入貢寮鮑的宣傳，讓許多民眾認識貢寮鮑這個美味食材，也進而吸引更多在地青年返鄉從事相關行業，讓貢寮鮑產業繼續發光發熱。

(中時 )