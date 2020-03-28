高雄愛河上的愛之鯨。(圖/翻攝自 高雄旅遊網)

高雄市長韓國瑜上任後力促高雄觀光，推動多項觀光活動，試圖讓受新冠肺炎疫情衝擊的旅宿業，降低損失。而作為觀光產業中的高雄母親河「愛河」，更是外地觀光到訪高雄幾乎必經之處，而曾被批評是臭水溝的愛河，一支影片也曝光了最新的現況。

據《高雄旅遊網》近期上傳一支影片，邀請國人「看看愛河一年的變化」，影片中可見，就在一年後，高雄愛河變得更美麗、更有魅力，自1月21日開始，愛河上的高達15米大鯨魚「愛之鯨」就從河中跳躍而出，這隻鯨魚原來是使用由各地收集過來的回收桶與廢棄瓶，組成的超大鯨魚。以及愛河河畔的超美水舞秀、燈光秀，讓「港都」的夜間增添不少繽紛美感。

去年韓市府力拚觀光能見度，每月邀來代言人吸引民眾目光。高市觀光局長邱俊龍指出，今年則改為「月月有精彩」模式，1月為愛河燈會、2月為宋江陣、3月原為城市野餐派對，無奈碰上疫情，只好調整策略，改推「愛情月」，鼓勵到高雄安心旅遊，搶攻國內旅遊市場。

邱俊龍表示，3月主打高雄愛情月，主推戶外郊遊，吸引國人旅遊，規畫「山盟海誓」情人遊程，山盟線包括崗山之眼、一線天、田寮月世界、壽山情人觀景台、壽與山齊打卡點；海誓線包括愛河愛之鯨、白色戀人貨櫃屋、愛河水舞、粉紅天鵝船、棧貳庫白色旋轉木馬等，鼓勵民眾多到戶外走走。

愛河愛之鯨裝置藝術地點：高雄愛河七賢橋以南，立德棒球場前，展到3月31日。

(中時電子報)