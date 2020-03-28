民進黨高雄巿黨部主委改選 高閔琳表態參選 13:082020/03/28 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨高雄巿議員高閔琳。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨各縣巿黨部將在5月改選，被視為菊系子弟兵的高雄巿議員高閔琳28日臉書表態宣布參選高雄巿黨部主委，並提到，因為思考良久，再次看見了自己的使命，民進黨不能再讓年輕人失望，更不能讓台灣人再次失望。 現任主委趙文男則發出新聞稿，一年多前，韓流席捲全台，民進黨從高雄跌倒，就必須從高雄再站起來。深深體會到，民主老兵的階段性任務已經完成，期待黨員先進們，放手讓新一代的青年同志們勇敢地扛起重擔。 (中時 ) #高閔琳 #趙文男 #民進黨 #高雄巿黨部 #趙天麟 也許您會感興趣 推薦閱讀 退將挺吳斯懷 要國民黨別隨民進黨起舞 01:202020/03/24 政治要聞 侯漢廷：最沒資格批評出國人民的就是民進黨 10:582020/03/24 政治 民進黨2020選舉花7億元 蔡正元酸「新海角七億」 11:522020/03/24 政治 蔡正元諷「海角七億」 民進黨批：防疫期間網路帶風向 17:522020/03/24 政治 民進黨甜蜜的痛苦 04:102020/03/25 論壇廣場 蔡正元指民進黨「新海角七號」 卓榮泰酸：肺炎不影響眼睛 14:382020/03/25 政治 民進黨職改選如期辦理 但隨疫情變動可改變 17:342020/03/25 政治 民進黨宜蘭縣黨部主委之戰 派系與黨務勢力之爭 12:372020/03/27 政治 搶攻青年選票 綠委也提公民權下修18歲修憲案 12:592020/03/27 政治 柯建銘：修憲終局之戰 不能迴避五權變三權 13:422020/03/27 政治 政治熱門新聞 罷韓還要繼續嗎？這個民調竟高到嚇人 - 政治 為這件事 段宜康向馬英九表達「最高歉意」 - 政治 罷韓邁向第三階段 王世堅竟送韓國瑜8字 - 政治 民調驚人 網：2022台北市長應該就他了 - 政治 蘇揆怒批內政部「三次改口」 疫情嚴峻為什麼要來亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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