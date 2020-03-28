民進黨各縣巿黨部將在5月改選，被視為菊系子弟兵的高雄巿議員高閔琳28日臉書表態宣布參選高雄巿黨部主委，並提到，因為思考良久，再次看見了自己的使命，民進黨不能再讓年輕人失望，更不能讓台灣人再次失望。

現任主委趙文男則發出新聞稿，一年多前，韓流席捲全台，民進黨從高雄跌倒，就必須從高雄再站起來。深深體會到，民主老兵的階段性任務已經完成，期待黨員先進們，放手讓新一代的青年同志們勇敢地扛起重擔。

(中時 )