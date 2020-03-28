高雄巿長韓國瑜26日與農會餐敘，卻遭質疑密宴幹部，並形容與反制罷韓有關。對此，前國民黨立委陳宜民緩頰表示，韓國瑜辦這場活動是想為農漁民做些事，可能因時機不宜有些觀感不佳，但類似這樣的活動，其實前高雄市長陳菊時代也有這樣做，韓只是蕭規曹隨。

陳宜民在政論節目《台灣最前線》上表示，他有打電話給高雄市新聞局長鄭照新問當時情形，他們宴請是分兩個房間，一個是七桌，另一個房間是三桌，座位都沒有坐滿，以這情況來看，是符合高雄市府說得百人以下可舉行的規則，但問題就是社會觀感不好。

陳宜民表示他也有再問為什麼要舉辦這個活動，鄭照新表示，就是農漁產政令宣導，紓困等的措施，要讓農漁產銷量更好。至於酒的部分，陳宜民指出，韓國瑜只喝三小杯高粱。不過，這樣社會觀感不太好。

陳宜民接著說，他也有問陳菊時代是否有類似的活動，就是每年有編預算宴請農漁會幹部來談論關於農產品之事，鄭照新說以前也是有這樣在做啦！可能真的現在辦這種活動，社會觀感不好，但他們是蕭規曹隨做下去。此時，一旁政治評論員汪潔民表示，陳菊不是只有說，而是有在做事情，用實質行動把水果賣到國外去。

(中時電子報)