新冠病毒在美肆虐，至今累計確診人數已突破10萬，其中政府部門不乏傳出有員工確診。而在先前在參眾兩院已有3名議員確診後，現今共和黨籍眾議員凱利及民主黨籍眾議員康寧漢28日雙雙宣布確診感染新冠病毒，使國會確診議員人數攀升至5人。

據美媒《國會山莊報》報導，71歲共和黨的賓州眾議員凱利（Mike Kelly）以及37歲的民主黨籍眾議員康寧漢（Joe Cunningham）在同一日對外發布聲明，自己已確診新冠病毒，將在家自主隔離，並且以遠距離工作為維持選民服務。

凱利指出，他的症狀輕微，會在家中持續服務選區直到康復為止，他的部屬目前雖採遠端辦公，仍能提供有需要的選民協助。不過康寧漢從17日開始出現喪失嗅覺及味覺等症狀，直到接受醫師指示接受檢測後確診，但症狀已有改善。

目前美國國會共有5名議員確診，分別是共和黨籍眾議員、「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）以及民主黨籍眾議員麥克亞當斯（Ben McAdams）皆在18日宣布確診，而4日後共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）也表示檢測後呈陽性。

(中時電子報)