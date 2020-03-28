美國新冠肺炎確診數爆量，醫療物資嚴重短缺，第一線抗疫的醫師當面臨必須拔掉病人的呼吸器時，堪稱最痛苦的檢傷分類。國內胸腔重症醫師蘇一峰在臉書發文說，一美國醫師在頂尖醫學期刊《新英格蘭雜誌》發表專論，教醫護在疫情期間如何分配呼吸器，他看完也淚崩了。

美國波士頓重症醫師在題名為「最痛苦的檢傷分類 疫情期間呼吸器的分配」文中指出，最先被考慮放棄使用呼吸器是明顯救不回來的、嚴重休克、多重器官衰竭....等等的病人；病人如果治療無效狀況差、應該家屬討論DNR(拒絕急救)，同時也要考慮跟家屬討論安寧拔管。

文中提到，這些建議違反醫療人員救人的天職，一定會對第一線人員造成很大的身心壓力，作者認為，可成立委員會或討論小組、檢討哪些病人可以考慮放棄，同時成立諮商小組讓家屬能了解這些決定的原因，給予足夠的支持。

最後作者說，醫師、護理師、呼吸治療師...等等，都是重要的治療團隊，要互相支持與幫助和溝通！很多醫療人員第一次需要這麼做，但是作者強調，醫護要記得：「我們這麼做是為了救更多的人......！」

同為重症醫師，蘇一峰看完如此沈重的文章，不覺也淚崩了。

(中時電子報)