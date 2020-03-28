桃園市八德警方27日深夜在大湳攔查一台車時，吳姓男駕駛不但拒撿還衝撞路邊車子、一路高速危險駕駛，警網出動急追，在巧克力共和國附近攔到人，孰料駕駛面對警方包圍竟2度衝撞，員警緊急朝輪胎開5槍，豈料後座楊姓女乘客竟遭流彈波及被擊中，緊急送醫仍傷重不治，對此，八德警分局長案發後表示，員警過程符合用槍時機，會力挺同仁到底。

八德警方27日深夜近12點在介壽路二段見吳姓男子駕駛的轎車行跡可疑，尾隨並以廣播喝令停車受檢，吳男竟加速逃逸，警方追捕，駕駛一度高速疾駛，還在建國路段衝撞停在巷底的轎車，卡住後還2次倒車衝撞巡邏車，員警喝令下車，吳男不理會更試圖朝警衝撞，警方朝車子開槍射擊，駕駛仍不理會撞警車後趁隙逃逸。

警方通知線上警網支援，最後在介壽路、廣福路口順利逮捕到駕駛，驚見後座30餘歲的楊姓女乘客中彈，緊急送往聖保祿醫院急救，但因傷重轉往林口長庚醫院，仍因失血過多於28日7點宣告不治。

40餘歲的吳姓駕駛酒測值高達每公升0.49毫克，被依公共危險、妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦，全案已報請檢察官相驗調查，將調閱行車紀錄器和密錄器，檢視警方用槍時機，還原事發經過釐清法律責任，警方並將全力協助家屬處理善後。

桃警局長說，因對方駕駛攔停4次未予理會，同時二度衝撞警車企圖逃逸，同仁才會在對方第3度倒車逃逸時開槍，過程均符合用槍時機，會力挺同仁到底。

(中時電子報)