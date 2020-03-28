苗栗縣動物保護防疫所為讓民眾領養收容所犬貓更便利，推廣多元化送養，2018年起辦理「苗栗縣犬貓愛心送養小站」，邀請縣內在地店家成為犬貓送養站，讓民眾就近在店家營業時間前往與動物互動，並可以直接辦理認養手續，今年共有3店家參與。

動防所宣導「認養不棄養」觀念，並提升動物收容所認養率，推動友善動物城市，挑選個性親人活潑、無攻擊性的犬貓寄放在愛心小站，供民眾就近互動、認養，今年共有3店家參加，分別位於竹南鎮「毛小孩寵物工坊」、頭份市「頭份東森寵物雲」及銅鑼鄉「銅鑼翔發寵物店」。

動防所所長張俊義指出，為盡量確保寄放犬貓的身體狀況無虞，送往愛心小站的犬貓皆已完成狂犬病疫苗注射、晶片植入、絕育，完成1劑的犬八合一或十合一疫苗、貓五合一疫苗接種，並進行內外驅蟲，視健康情形搭配相關疾病快篩檢驗。

張俊義說明，民眾至愛心小站完成認養手續，就能拿到該犬貓免疫注射健康小手冊、當年度狂犬病預防注射證明書，與狂犬病預防注射證明頸牌，且認養後每年可憑認養單回動物收容所免費施打狂犬病疫苗。

動防所表示，破除純種迷思，米克斯犬貓不僅較不易罹患特定基因遺傳疾病，個性聰明穩定也很黏人，且適應國內氣候環境。由於動物收容所地處偏遠，民眾不便前往也能多利用犬貓愛心送養小站就近認養，讓可愛的毛小孩們有新家；另外也歡迎更多業者加入犬貓愛心送養小站的行列。

(中時 )