雙北市長與陳時中合體 出席「惜食台灣關懷醫護最前線」活動 13:402020/03/28 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中、新北市長侯友宜和台北市長柯文哲出席並進行啟用儀式。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 會後陳時中親自分送便當。（趙雙傑攝） 工作人員忙著準備便當。（趙雙傑攝） 惜食台灣行動協會28日在新北市舉辦「惜食台灣關懷醫護最前線」活動，邀請衛福部長陳時中、新北市長侯友宜和台北市長柯文哲出席並進行啟用儀式，將在新冠肺炎疫情緊繃的時刻，支持第一線防疫人員，每天將送出300份便當到雙北幾間醫院。 (中時 ) #台灣 #醫護 #陳時中 #關懷 #前線 #柯文哲 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 咖啡業者暖心 親沖咖啡慰勞防疫醫護 13:272020/03/24 社會 提議換陳時中遭出征 陳學聖回嗆：難道他是神主牌？ 15:212020/03/24 政治 2個月沒休息 陳時中1句話回應超盡責 17:102020/03/24 生活 陳學聖曝「換掉陳時中主因」 張雅琴嗆邏輯有問題 08:092020/03/25 娛樂 陳學聖提議換掉陳時中 他曝背後「可怕陰謀論」 09:462020/03/25 政治 紐約艾美向醫護致敬 祭購屋優惠 04:102020/03/26 投資理財 陳時中厲害在哪？網推5「定心丸」特質 08:082020/03/26 政治 我在俄羅斯傳染醫院隔離（上） 04:092020/03/27 兩岸藝文 他聲望高過國民黨 李明賢：AIT在押寶了！ 09:042020/03/27 政治 陳時中口罩重複使用 柯要記者問有水準的題目 13:182020/03/28 政治 生活熱門新聞 直播》新冠肺炎再添16例！ 2本土個案感染源不明 - 生活 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 美重症醫曝分配呼吸器之痛 台醫讀完淚崩 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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