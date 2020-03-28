會後陳時中親自分送便當。（趙雙傑攝）

工作人員忙著準備便當。（趙雙傑攝）

惜食台灣行動協會28日在新北市舉辦「惜食台灣關懷醫護最前線」活動，邀請衛福部長陳時中、新北市長侯友宜和台北市長柯文哲出席並進行啟用儀式，將在新冠肺炎疫情緊繃的時刻，支持第一線防疫人員，每天將送出300份便當到雙北幾間醫院。

(中時 )