新冠肺炎疫情，全球大蔓延，各國人心惶惶；前副總統呂秀蓮在臉書直播節目表示，疫情這段時間搞到兩岸很傷感情，就是因為沒有一種溫馨同理心，沒有互相關懷，不斷暗中較量，出現「敵意螺旋」。她呼籲，「台灣不要一面買武器防中國武統，卻又一面用言語刺激對方」。

呂秀蓮認為，這次疫情，政府現在表現是很棒。但是是不是這個時候，大家更謹言慎行，不要刺激，不要激化，「要捍衛我們的尊嚴，也要捍衛台灣的安全」。

呂秀蓮在直播節目指出，中國大陸這次疫情那麼多人死亡，這麼恐怖的時候怎麼還有人民解放軍的飛機、軍艦三番兩次都靠向台灣海峽防空識別區，就是在騷擾、威脅台灣；原來是這段時間，兩岸沒有一種溫馨同理心，沒有互相關懷，不斷暗中較量。

她說，包括口罩禁止輸中國政策，刺激了中國人，可是同樣的道理，因為中國有一個中國政策，不讓台灣加入WHO，傷害台灣，兩邊越結越深，有如「敵意螺旋」，這時中國大陸會覺得，「我家失火啦，台灣做為鄰居，沒有表示同情，還在放鞭炮」。

她指出，「尤其這段時間防疫中心做得不錯，全世界很難得稱讚台灣，覺得台灣真的很了不起了，難免有一些那有一些網軍啊，不知道是否有人授意或是自願，不知不覺，就突然有一種台灣人的傲慢」，外加這段時間，美國不斷對台灣釋出善意，讓那些在中國大陸受災的人會覺得說，你怎麼乘人之危。所以這個時候出現這些事情，很傷兩岸的感情。

呂說，這段時間若能彼此互相關懷、關心，這樣就可以化解危機。對於最近不少中國人在國外被羞辱，也要感同身受，不要去刺激，台灣現在要花那麼多錢去買武器防中國武統台灣，若一方面花錢買武器，一放面用言語刺激對方，流露出台灣特有的傲慢，讓人家覺得台灣人很冷酷的話，那就會刺激對方，變成短兵相接，就真的很可怕。

她說，到目前為止，台灣受到生命危險是最少的，除了要有感恩的心，也要同情目前還在受災受難的人，改變跟中國大陸的一些觀念，在那邊投資生產的台商，謝謝他們為台灣賺外匯、那些在中國留學的年輕一代也要關懷，希望大家能化解，因為這場世界大戰無聲無息。什麼時候會結束？沒有人知道，可能要面臨的就是長期對抗疫情。

她強調，她覺得可以以和為貴，重新考慮跟中國大陸的關係，在彼此需要時，把中國當朋友，而中國也可以一樣，不要一直從政治面看台灣。

(中時 )