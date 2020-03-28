陸港兩地上市的大陸通訊大廠中興通訊27日晚間發佈2019年年度財報。年報顯示，2019年中興通訊營收為人民幣（人民幣）907.37億元，年增6.11％；淨利潤扭虧為盈，為51.48億元，年增達173.71％。2018年第二季，中興通訊受到美國政府的限售制裁，影響全年業績表現。

新浪財經報導，中興通訊表示，從業務上看，2019年營業收入較上年同期有所增長，主要是營運商網路業務營收增長所致，具體表現為國內外FDD系統設備、5G系統設備的營收較上年度增長。

中興通訊表示，未來將以5G作為發展核心戰略，具備完整的5G端到端解決方案的能力。無線方面，2019年中興在全球獲得46個5G商用合同，並與大陸70多家營運商進行5G深度合作。

2020年3月23日，中興通訊發佈首款5G視頻手機：中興天機Axon 11。今年中興將進一步聚焦於手機業務，並在全球範圍內推出15款以上5G終端產品。

(工商 )