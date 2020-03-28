新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（28日）上午10時許出席惜食台灣行動協會惜食廚房開幕儀式。侯友宜強調，防疫只有「過」不能「不及」，下個階段要做什麼、準備做什麼。

侯友宜表示，自己打仗打了40年，下個階段不管它會不會發生，起碼要做好準備，等發生的時候再來說「早知道」，早知為什麼不要早做，早知道就要早做。整個預防先把它做到位，這才最重要。

侯友宜表示，每一個人都要全心防疫，現在一直拜託市民們不要趴趴走，人多、不通風的地方不要去，非常非常感謝市民們，真的非常配合所有的地方的政策，只要要求下去，大家都非常地守規矩，自律自重。

侯友宜提到，昨天針對賣場、商圈、夜市、很多人潮多的密閉空間，要求對人潮上有所管控，所以這個時間點其實每一個人，不要說中央跟地方，包括市民好朋友們大家都要同心協力，才有辦法打贏這場防疫的戰爭。

(中時 )