政治大學保險法課傳出有教授與學生在課堂對打詠春拳，學生一度撞到牆壁，並跌坐在椅子上，有學生事後將消息公布在網路平台上，政大法學院已成立調查小組調查，校方也回應，目前正在調查處理中。

根據學生在Dcard上還原過程表示，一開始是一名男學生跟教授說「詠春拳只能近距離打、打農夫」，教授就叫這名學生上台對打，學生立刻伸出第一拳，但隨即被教授壓制，教授甚至把學生重重摔在椅子上，過程中教授還不斷重複說「Come On、Come On」，要學生再出手。

同一堂課的學生在Dcard表示，挨打的學生當場就向老師道歉，但老師氣憤難平，嗆說「他是要讓同學驗證詠春」，還直說挨打的男同學連農夫都不如。

Dcard上有目睹事情經過的學生說，「第一回合結束就算了、再第二回合扭打成一團真的是不知道在幹嘛」、「同學根本沒什麼攻擊老師，主要都是用擒抱等防禦方式來抵抗老師對他的攻擊。」

政大法學院對此也發信給學生表示，針對保險法上課時的偶發事件，法學院將盡速成立調查小組調查事實，並依法程序續行處理。校方也表示，目前正在調查處理中。

據學生轉述，該名學生一出拳隨即遭老師壓制，學生另一手狂捶老師，未料卻惹怒老師，學生遭摔至椅子上。老師隨即開啟第二回合比武，並向學生叫陣「COME ON」，學生趨向前的時候，隨即遭老師痛擊頭部和腹部。台下學生見狀上前勸阻、將兩人架開；該名遭毆學生向老師道歉，承認自己說錯話，但老師仍不停表示「COME ON，再來啊」。其他學生看不下去，趕緊勸老師「別再挑釁了」。

(旺報 )