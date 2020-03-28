全家公關人員回應。(摘自臉書)

民眾貼出發票購買證明。(摘自臉書)

民眾在臉書爆料，某全家店員強迫購買咖啡。(摘自臉書)

口罩實名制 2.0首波預購26日起開放民眾至超商領取，各大超商也紛紛祭出搭配優惠搶客，但新北市一位民眾在臉書爆料，26日當晚去新莊一間全家便利商店領口罩時，店員竟稱「必須要買咖啡，否則不能拿口罩」，事後全家公關人員則表示，此事為單店、個人所為，公司絕無此要求，目前該店員也已被開除，永不錄用。

該民眾po文指出，26日晚上去新莊某全家拿口罩時，店員先詢問要不要順便買咖啡，他表示不用後，店員竟回「必須要買咖啡，否則不能拿口罩。」，即便他立即表示「腸胃不好喝咖啡會胃痛」，店員依然堅持，「買了不喝可以送人」，並重申不買就拿不到，害他只能無奈掏錢購買。

事後，該民眾查了官網發現沒有此項規定，越想越生氣，決定在臉書爆料公社發文怒控，引起許多網友熱議，全家公關部門今也出面回應，此為「單店、個人所為」，該員工為計時人員，目前已停止排班，未來也永不錄用。

(中時 )