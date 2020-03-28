台灣地區新冠肺炎確診者持續增加，但政府不公布新冠肺炎確診者足跡，令許多民眾無所適從，不曉得自己是否曾與患者同時間出現在同場合，是否需要自主健康管理。台大也因為中研院已經有群聚感染，所以請衛福部提供確診病例的足跡，卻遭拒絕，國民黨立委葉毓蘭今天也在臉書貼文為台大發聲，呼籲政府應公布新冠肺炎確診者足跡。

葉毓蘭指出，台大與中研院的互動頻繁密切，甚至有不少老師是台大與中研院合聘，教育部對校園防疫已經有明確的規範，台大要求防疫指揮中心提供名單甚或病例足跡紀錄，有其必要性，而衛福部對於病例個資採高標準保護，恐怕有些矯枉過正。

葉毓蘭舉例，歐美各國也都是捍衛隱私權的先鋒大國。但是這次疫災中，確診的英國王儲、首相、西班牙公主、摩納哥親王，甚至大咖運動明星、知名藝人都公開，主要也有提醒大眾防疫的效果，發揮他們的社會責任。

葉毓蘭表示，當然為了個人隱私，避免造成困擾，可以不公布姓名、住址，但確診病例的活動足跡應該適當公開，以利防疫。

(中時 )