馮男、吳男因爭風吃醋，相約談判，竟在大馬路上公然上演全武行。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

台南市一名馮姓男子發現前女友另結新歡，對象竟然是吳姓公司同事，妒火中燒，雙方相約談判，也找友人助拳，馮男趁吳男等人路邊停車時，開車從後追撞，並下車持棍棒追打，吳男及友人嚇得加速逃逸，由於事發位置就在大馬路邊，民眾目擊驚險過程還拍下影片上傳，新營警方獲報循線追查，找到涉案的10人到案說明，訊後依聚眾鬥毆、毀損等罪嫌送辦。

據了解，22歲的馮姓男子和前女友是同事，雙方分手半年，他得知舊愛另結新歡，調查下對方是同公司的20歲吳姓男子，因此兩人在公司互看不順眼，對質時發生衝突，26日晚間9點相約在新營三民路談判，吳停車等待時遇襲匆忙逃逸。新營警方查訪後，在昨晚陸續約談馮男等10人到案，今天偵訊後依聚眾鬥毆、毀損等罪嫌移送南地檢。

雙方衝突過程遭多人目擊，還被網友上傳臉書社群，影片中可見到吳男與友人轎車停放路邊等待，一部休旅車原先行駛在對向車道，突然大迴轉後，加速朝著轎車車尾撞去，瞬間發出巨響，休旅車上衝出數人手持棍棒大吼砸車，最前方車輛立刻啟動加速逃離，吳男不敢下車也馬上跟著往前衝，留下咒罵的眾人。

警方獲報到場，雙方已不知去向，警方後來在附近路口攔查到吳姓男子座車，才查出這場因三角感情糾紛造成的鬥毆事件，後續並將將馮姓嫌犯等4車10人逮捕歸案；新營分局長李名昌指出，刑法針對聚眾鬥毆等罪嫌已修訂加重罰則，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )