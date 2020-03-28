入住新竹豐邑喜來登安心住房專案，可享用五星級早餐。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新冠肺炎疫情延燒，新竹縣目前居家檢疫人數多達1278人，隔離檢疫50多人，並有4個確診案例，縣府針對返台者的家屬，結合旅館業者提出「安心住房」方案，並預定30日推出「防疫旅館」，讓居家和隔離檢疫者入住。

縣府民政處指出，居家檢疫者從3月中旬開始突破千人，主要中央宣布從歐美等地回國的民眾，追溯到3月5日開始入境者均需居家檢疫14天。

民政處表示，回國者居家檢疫若出現新冠肺炎疫情症狀，很有可能會傳染給健康的家人，因此推「安心住房」專案，讓健康的檢疫者家人住旅館，檢疫者住在家裡，旅館業者配合意願很高。

目前有新竹喜來登大飯店、安捷國際酒店，萬瑞渡假村、新大竹北商旅、悅豪大飯店及春城汽車旅館等10家提供安心住房專案，詳細優惠價格請逕洽各旅館業者。

其中，喜來登的安心住房專案，1萬多元的五星級雙人豪華房，打1.6折，每房每晚只要2699元，內含盛宴自助早餐2客，「家庭房」含4客盛宴自助早餐，每房每晚5398元，非常優惠「殺很大」。

喜來登飯店副總楊淑芬表示，喜來登是五星級飯店，所有消毒清潔作業都有嚴格的SOP，飯店員工也分開辦公，提供顧客最安心的服務。

(中時 )