為防止新冠肺炎疫情大爆發，東京都及周圍各縣都要求民眾本周末盡量避免非緊急、非必要的外出，百貨公司、電影院等配合暫停營業，使銀座、上野等平日喧囂的街頭變得空蕩蕩的，宛如空城。

東京都呼籲民眾，除了購買生活必需品及上醫院等必要的外出之外，都盡量不要外出。感染而不自知的人聚集的話，感染很容易擴大，因此東京都知事小池百合子特別呼籲年輕人要自我控制，盡量別外出。

東京日本橋高島屋28、29日兩天暫停營業，以配合東京都合作對抗疫情的要求。(黃菁菁攝)

百貨公司方面，松屋銀座，以及高島屋的日本橋、三越前、橫濱3家店都宣布28、29日暫停營業，三越伊勢丹百貨則將東京、埼玉等6家店的營業時間縮短。

上野的阿美橫丁不僅海外觀光客愛去，日本人也常去購物，但28日許多店家都關門，開門的商店前也是門可羅雀。

東京都已呼籲民眾今年暫時忍耐不要前去賞花，都立公園為了不讓民眾賞櫻，上野公園、井之頭公園、代代木公園等封閉園內部分步道，新宿御苑則30年來首度暫停對外開放。

東京上野原本熱閙的阿美橫丁28日許多店家都關門，開門的商店前也是門可羅雀。(黃菁菁攝)

東京都周邊的千葉、神奈川、埼玉、山梨等各縣也要求民眾周末勿前往東京，使得利用電車的人大幅減少，高速公路也異常暢通。不過，有些人因為工作關係，也不得不去上班，如警備人員、超市店員、送貨員、醫護、看護人員等。

(中時電子報)