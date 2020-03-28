新冠肺炎疫情放緩，湖北解除封鎖，襄陽機場今天（3月28日）宣布將在明天（29日）凌零點起逐步恢復通航，南航、深航、長龍航等7家航空公司隨即公告恢復襄陽航線，隨即開艙銷售復航路線的航班，旅客可到各航空公司官網購票。

襄陽機場表示，復航首日至少通航12個城市，包括上海、廣州、深圳、杭州、重慶、成都、西安、福州、溫州、廈門、桂林、青島。後續將逐步恢復珠海、惠州、南寧、哈爾濱、海口等航線。

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北機場集團表示，因疫情防控需要，暫不恢復湖北省各機場國際及香港、澳門及台北等地的客運航班，也暫不恢復湖北省各機場往返北京客運航班（包括轉機航班）。

另外，襄陽機場管理單位也提醒旅客需配合相關防疫措施，包括進航站須佩戴口罩、核驗健康碼、體溫檢測，因此，建議所有乘機旅客至少提前2小時到達機場辦理乘機手續。此外，14天內有國際及香港、澳門、台灣旅居史的旅客，須單獨進行申報，並接受疫情防控指揮部統一安排。

(旺報 )