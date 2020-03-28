受到新冠肺炎疫情影響，疫情期間交通的問題衝擊相當多人，讓許多人有了購車的念頭，根據調查，超過半數以上無車階級將購車計畫提前，也有四分之一的比例有車階級新購或換車的計畫延後。

根據大陸《21世紀經濟報導》歷時3.週所做一份《疫情下中國汽車消費趨勢調查》，在回收有效樣本3,021份中看到，受到疫情影響，半數以上無車階級的人購車計畫明顯提前。

在調查中發現，目前無車階級者，他們選擇公共交通工具不是因為資金考量，更多是出於環保理念或自身習慣，但疫情期間為了安全，對於使用公共交通的意願會有所降低，會傾向於比較非開放性與安全的私家車。由於新冠肺炎病毒可以靠近距離飛沫傳播，而疫情導致外出的不方便，讓不少無車家庭意識到了私家車的必要性，這也就催生了無車家庭的首購需求。

認為私家車對個人、家庭很重要的人中，在三、四線城市的受訪者占比最高，選項中「會將購車計畫提前，計畫今年內購買」的有34.67％、選項「會將購車計畫提前，計畫疫情一結束馬上購買」占16.44％，更有14.22％的受訪者表示「已預訂車輛」，明顯看到三、四線城市的首購人群將成為汽車市場復興的重點。

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(中時電子報)