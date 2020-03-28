嘉義市新科立委王美惠今28日將選上議員的選舉補助款加碼捐給嘉義家扶，贊助小豬興學計畫。（呂妍庭攝）

嘉義市新科立委王美惠今28日將選上議員的選舉補助款加碼捐給嘉義家扶，贊助小豬興學計畫。（呂妍庭攝）

嘉義市新科立委王美惠將選上議員的選舉補助款加碼捐給嘉義家扶，希望號召更多人給予受扶助孩子關心和溫暖。（呂妍庭攝）

嘉義市新科立委王美惠服務處的律師團也現身，未來將提供市民免費諮詢服務。（呂妍庭攝）

王美惠28日對外公布主要服務團隊成員。（呂妍庭攝）

嘉義市新科立委王美惠因曾感失學的苦，得知嘉義家扶中心受到新冠肺炎波及，募款狀況變差，想到自己已選上立委，便把1年多前當選市議員的選舉補助款24萬210元加碼到30萬元，捐給家扶中心贊助小豬興學計畫，嘉義家扶 中心主任沈明彥感謝王美惠的捐助，讓扶助孩子不會因沒有經費就放棄升學，「除了感動還是感動」。

全程眼淚沒停過的王美惠說，16．17歲時，父親事業失敗被迫輟學，為家庭生活只能去工作，之後到前市議員江熙哲服務處當助理，覺得學歷不足，決定去嘉義高中念夜校，雖然當時已35歲，年齡比同學多了一大截，但她不以為意，完全沒蹺過課，陸續完成高中、大學學歷後，幾年前覺得只有大學學歷不夠，又去考嘉大EMBA，在選立委前完成碩士學歷。

王美惠強調自己一路走來都認真學習，鼓勵面對升學困難的孩子可以跟她學習，一定可以拚出一條想走的路，並特別感謝家扶中心長期對弱勢學子的關懷，在成長過程中，提供了經濟與就學的協助，進一步承諾未來在立委任內，將特別重視弱勢學童在社會資源不足及困境的問題，積極尋求解決。

沈明彥說，肺炎疫情讓家扶中心面臨災變，今年到目前為止，跟去年同期相比，總收入少200萬元，民間捐款少90多萬，感謝王美惠的捐助，讓扶助孩子不會因沒有經費就放棄升學。

王美惠今天也對外公布主要服務團隊成員，邀請前行政院雲嘉南區服務中心副執行長徐文志以志工身分擔任服務處主任，第一銀行嘉義分行前經理蔡添福為副主任、土木技師公會嘉義辦事處黃敏修處長為首席顧問及9位在地學識涵養豐富的律師諮詢顧問，團隊陣容堅強，為市民頭家提供最佳的服務。

(中時 )