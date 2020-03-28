108學年度大專棒球聯賽四強賽，原定今28日下午1點在三重棒球場閉門舉行。由於梅雨滯留鋒面帶來連日豪雨，在評估場地及天候狀況後，決定賽事順延一日，冠軍隊伍將於30日（周一）出爐。

文化大學與開南大學是去年冠軍戰組合，當時文化大學以2比1險勝勇奪冠軍，完成二連霸，今年兩隊陣容依然堅強，尤其文化大學火力十足，預賽7場比賽敲出9支全壘打，打破大專棒聯隊史紀錄，複賽4場也有3轟，是總教練廖敏雄加強重訓的成果。開南大學則擁有U18世界盃MVP余謙領軍，投手群如何擋住文化重砲是一項考驗。

而嘉義大學睽違12強晉級四強，將面對也是冠軍常客的國立體大，嘉義大學複賽唯一吞敗的對手就是國立體大，能否在四強賽上演復仇。嘉義大學擁有下勾投手李瑞霖，他從預賽到複賽都扮演重要功臣，以柔克剛挑戰強權，國體雖然沒有重砲，但包含莊凱文、曾翰宇、林楷錡及有全壘打演出的葉浚琳，其機關槍打線也不容小覷，莊韋恩攻守俱佳好手。

受到近日豪雨影響，兩場精彩可期的四強賽將順延一天，季軍戰及冠軍戰也延至30日出爐，比賽時間同為下午1點及5點，由FOX體育台轉播。另外，UBL臉書粉絲專頁推出冠軍預測抽獎活動，猜中108學年度冠軍球隊，將可得到冠軍帽和冠軍帽T。

為防範武漢肺炎疫情擴散，本屆四強戰採閉門比賽，大專體總僅限定事先登記的50人親友團團進團出觀戰，並落實進場前量體溫等各項防疫規範，以確保球場環境安全無虞。

大專體總落實進場前量體溫等各項防疫規範。（大專棒總提供／鄧心瑜傳真）

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