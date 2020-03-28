左後車燈破碎。(蔡依珍攝)

左前方有擦撞痕跡。(蔡依珍攝)

更新內容14:34)從警5年的八德警分局八德所曾姓男警，27日深夜和2名同仁同車巡邏，發現吳男駕駛的轎車形跡可疑，鳴笛攔查，但有酒駕前科的吳男高速駛離，甚至蓄意2度衝撞警，曾警朝輪胎連開5槍，豈料3槍正好擊中坐在右後座的36歲楊姓女子，緊急送醫仍傷重不治，八德警方將全力協助家屬處理後事，嫌犯的車子也曝光，後擋風玻璃和左後車燈都破碎不堪。

48歲吳姓男子聚餐酒酣耳熱後，駕車搭載3名友人返家，行駛到介壽路二段時遇到八德警方攔查，他不但不配合還加速逃逸，一路高速疾駛，在建國路段撞上停在巷底的轎車，卡住後見警車趕至，2次倒車衝撞巡邏車，從警5年的曾姓員警喝令下車，吳男不理會更試圖朝警衝撞，曾警朝車子後輪連開5槍射擊，駕駛仍趁隙加速逃逸。

「有人中彈了！」警網接獲通報出動圍捕，最後在近4公里外的介壽路、廣福路口順利逮捕到停車的吳姓駕駛，才驚見右後座36歲的楊姓女乘客中彈血流不止，緊急送往聖保祿醫院急救，但因傷重轉往林口長庚醫院開刀，仍因失血過多於28日7點宣告不治。

吳男駕駛的轎車後擋風玻璃破碎，左後車燈燈罩也破碎，楊女身中3槍，集中在背部跟腿部，研判子彈從車子後方貫穿打中楊女，但車上吳姓駕駛和另2名男子都毫髮無傷，被帶回調查。

(中時 )