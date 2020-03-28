峨眉鄉十二寮「黃金傳說窯烤麵包店」火警，木造建物毀之一炬 。（消防局提供／羅浚濱新竹傳 真）

峨眉鄉十二寮「黃金傳說窯烤麵包店」火警，木造建物毀之一炬 。（消防局提供／羅浚濱新竹傳 真）

峨眉鄉十二寮「黃金傳說窯烤麵包店」火警，縣長楊文科慰金屋主。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣峨眉鄉湖光村十二寮「黃金傳說窯烤麵包店」，27日深夜發生火警，在起火時幸好有火警住警器發出鳴響警告，讓屋主夫婦聽到後立即逃出屋外，並通報119搶救，幸未造成人員傷亡意外，但木造建物毀之一炬。

縣長楊文科28日前往現場勘災，發送慰問金給黃姓屋主及商家負責人，並提供「火災損失、急難救助與紓困」等申請管道，請縣府有關單位全力來協助家，希望窯烤麵包店早日東山再起。

該麵包店是木造建物，業者在1、2樓分別裝設「火警住警器」，起火初期，屋主夫妻聽到住警器鳴響，立即逃出屋外，並通報119。

峨眉分隊前往救災途中，發現報案地點上空有大量濃煙及火光，立即回報指揮中心加派鄰近分隊支援，並請義消人員到場協助救災。

警消抵達現場後，發現起火建築物為2樓木造建築，火勢已全面燃燒，因緊鄰樹林，情況危急，現場救火指揮官指揮搶救人員部署多條水線，攻擊火點及加強防護周邊林木，約半小時將火勢控制，起火原因已由消防局火調人員調查搜證中。

消防局呼籲民眾家中應該裝設獨立式住警器，住警器可自行換裝電池，不需配線，可獨立安裝在天花板或牆壁上，火警發生初期可以偵測到濃煙，藉由警報聲響，幫助民眾及時察覺火災發生，提高避難逃生機率，營造安全無虞的居家環境。

(中時 )