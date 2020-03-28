行政院長蘇貞昌說，政府在口罩配備之外，也為國人備妥酒精及其他防疫物資。（盧金足攝）

蘇揆強調，台灣人要同舟一命、團結努力，一起對抗疫情。（盧金足攝）

行政院長蘇貞昌28日視察台中酒廠時掛保證「防疫酒精一定夠！」目前600毫升包裝由台中、宜蘭及屏東酒廠專門生產防疫酒精，供應通路遍及全台2萬1000多家據點，經由這次全台防疫總動員，研究或重新找回許多技術，也體會到我國要留住本錢、技術、相關作業及產線產能，才不會將來什麼都沒有，台灣人要同舟一命、團結努力，一起對抗疫情。

蘇揆今日視察台灣菸酒公司台中酒廠，雖然適逢假日，但台中酒廠第一線工作人員仍繼續趕工，感謝財政部台酒公司及農委會提供物資，生產防疫酒精供應國人。

「這次疫情嚴峻，台灣人同舟一命、團結努力，一起對抗疫情！」蘇貞昌說，疫情發展讓大家膽顫心驚，但全世界看到台灣隊的打拚努力，國人對政府充分信任，立法院也以快速效率通過特別條例及特別預算，希望大家繼續努力，讓台灣成為一個最幸福的國家。

蘇揆表示，政府為國人防堵疫情，不僅守住第一線，在社區的防堵、減災，而且生活上也要好好照顧，方方面面的物資供應不可少，經由這次全台防疫總動員，研究或重新找回許多技術，也體會到我國要留住本錢、技術、相關作業及產線產能，才不會將來什麼都沒有。

對台灣因應防護的口罩措施，獲國外肯定，他指出，目前國外有些先進國家，到現在口罩一片難求，有的還有錢買不到，政府在口罩配備之外，也為國人備妥酒精及其他防疫物資。

蘇貞昌也自到台中酒廠發酵室、蒸餾室及包裝工廠參觀，仔細詢問防疫酒精的生產製程，關切目前的產能，向工作人員表達謝意，一起為防疫努力。

農委會主委陳吉仲表示，目前公糧庫存90萬公噸，可以供應國內達9個月的消費量，而且，4月底將陸續收獲新期米，全年公糧收購量約30至40萬公噸，國內稻米供應無虞。

此外，配合防疫需求，第一批提撥2萬5000公噸公糧糙米，投入產製防疫用的酒精，未來將視疫情需要，隨時增加供應量。

台灣菸酒公司2月9日起配合生產75％防疫清潔用酒精，目前600毫升包裝由台中、宜蘭及屏東酒廠生產，供應通路包括健保藥局、四大超商、全聯、美廉社、連鎖超市及量販店等在全台的2萬1千多家據點，至26日止，已供應市場各類酒精產品817萬瓶。

農委會指出，與台灣菸酒公司合作，以優惠價格供應公糧糙米2萬5000噸，糙米產製酒精將於4月起投料生產，預計每月可供應包裝400萬瓶300毫升75％防疫清潔用酒精。

立委張廖萬堅、何欣純、陳柏惟等人也陪同蘇揆到台中酒廠視察，聽取農委會、財政部、菸酒公司「防疫酒精國家隊」及糧食安全存量簡報，參觀防疫酒精生產線，張廖萬堅感謝所有國家隊成員的努力，「我台灣我驕傲」希望台灣能平安順利度過疫情難關。

(中時 )