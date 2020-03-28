警政署長陳家欽遭內政部長徐國勇以偽造文書為由函送台北地檢署調查，對此國民黨立委李貴敏今天在臉書發文指出，此事引發民進黨高官鬥爭端上檯面，她更質疑疫情當前之際，民進黨繼前一波國營事業人事混戰，現在竟連院長、部長、署長都加入混戰，民進黨政府真的是螺絲鬆了；祗知爭權內鬥、不知為民服務，吃相難看！

李貴敏表示，誰都知道第一線防疫人員相當辛苦，但民進黨卻趁著疫情肆虐之際，前方吃緊、後方緊吃！經濟成長率各唱各的調，2天內可以從2.2％調降到負值。以色列資訊監控技術何時進口、啟用？國安局長竟不知情。民航機組員有無確診？有無防疫漏洞？交通部次長上週才打包票？沒有，不到一週，卻又改口確認機師確診。正是因為行政機關螺絲鬆了，才有這麼多光怪陸離的事情發生。

李貴敏指出，現在正在防疫期間，國人猶恐自身安全與健康遭受威脅，人心浮動，產業面臨國際衝擊，無論總統府、五院及各部會首長與官員們都有責無旁貸的工作要做，不論安定民心、幫助企業與產業度過難關，乃至於各種金融、經濟風險的緊急應變，才是當務之急！

李貴敏提醒，尤其大批警察都站在防疫第一線，還要擔負維持治安的重責大任，許多基層員警、國境員警都在擔憂防疫物資不足了；他們的心聲與民眾的憂慮，掌握國家資源的民進黨高官們聽到了嗎？

(中時 )